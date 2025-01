Sport.quotidiano.net - Prestazione di livello: "Peri", tre punti d’oro

Quinta vittoria di fila per la Pallavolo Grosseto Giorgio. Il team di Rossano Rossi ha vinto il recupero della dodicesima giornata di B2 femminile superando 3-1 il Priverno Volley (25-15, 26-28, 25-22, 25-19). Il sestetto grossetano conquista trepesantissimi in chiave salvezza a spese di una diretta concorrente. I due volti nuovi, Giulia Fatticcioni e Alice Casa, nonostante i pochi giorni di allenamento e di affiatamento con le compagne, hanno dato una grande mano alla squadra, inserendosi da subito nel gioco voluto dal tecnico Rossi. La dimostrazione è stato il primo set, che le grossetane hanno vinto in pochi scambi, chiudendo 25-15. La squadra laziale è venuta fuori nel secondo set, portandolo ai vantaggi la sfida e prendendosi poi il set. Nel terzo set le laziali hanno iniziato meglio, le grossetane si sono messe a rincorrere fino ad arrivare al 20 pari: poi nel finale le biancorosse vengono fuori e si prendono il terzo set.