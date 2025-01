Lanazione.it - Pendolari da incubo, un’ora di ritardo per Firenze: «Siamo esasperati»

Arezzo, 17 gennaio 2025 – Tra i binari corre l’esasperazione, mentre ainon resta che arrivare tardi per l’ennesima volta sul posto di lavoro. Ieri quelli aretini sono arrivati a destinazione apraticamente con un'ora di. 55 minuti quelli segnalati alla pensilina della stazione di Santa Maria Novella, 55 minuti di conseguenza con cui il treno per Milano centrale si apprestava a partire. Di più forse secondo i testimoni, queiche ogni giorno per motivi di studio e lavoro sono costretti a fare la spola col capoluogo utilizzando appunto i treni. L'intercity delle 7,32 partito ieri mattina clamorosamente in orario da Arezzo, è arrivato a destinazione un'ora dopo il previsto dopo un dirottamento sulla linea lenta. "Trenitalia ci ha mandato un’email che parlava di mezz'ora die una deviazione di percorso per l’intercity 580 per consentire verifiche tecniche sulla linea – spiega Dimitri Abbado referente del Comitatoaretini - è possibile che ci abbiano dirottato di nuovo sulla linea lenta per effettuare questi controlli, di certo non ci hanno messo il Frecciarossa, perciò non capiamo in pochi minuti quali controlli possano effettivamente aver fatto.