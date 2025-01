Mistermovie.it - Mister Movie | Caos Duetti a Sanremo 2025, che succede e perché la serata è a rischio?

La tradizionaledelle cover del Festival disi preannuncia ricca di novità, ma anche di sfide. La possibilità ditra Big sta creando non poche difficoltà dietro le quinte.: UnaCover Innovativa ma Piena di Incogniteclass="wp-block-heading">Ladelle cover è da sempre uno dei momenti culminanti del Festival di, un appuntamento imperdibile che unisce musica e spettacolo in performance spesso memorabili. L’edizione del, tuttavia, si presenta con una novità introdotta dal direttore artistico Carlo Conti che sta generando non poche complicazioni dietro le quinte.La Novità dei“In Famiglia”: un’Idea Piena di OstacoliCarlo Conti ha voluto dare una svolta alla tradizionale, offrendo ai cantanti in gara la possibilità di esibirsi in duetto non solo con ospiti esterni, come da consuetudine, ma anche tra di loro.