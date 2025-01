Nerdpool.it - Foggy e Karen torneranno in Daredevil: Born Again!

Leggi su Nerdpool.it

Charlie Cox, protagonista di, ha anticipato il ritorno dinell’universo cinematografico Marvel. Dopo un lungo percorso, la seriesta finalmente per debuttare su Disney+, e il Diavolo di Hell’s Kitchen è pronto a tornare sullo schermo tra appena due mesi. Anche senon è ufficialmente considerata la quarta stagione di, la serie metterà comunque in risalto gli elementi chiave già introdotti dalla serie Netflix, soprattutto per quanto riguarda Matt Murdock. In seguito ai suoi commenti nel 2024 a PopVerse, dove Cox aveva dichiarato: “Era davvero straziante quando Woll e Henson inizialmente non erano presenti”, l’attore ha dato un’anteprima del ruolo cheavranno in. Recentemente, Cox ha parlato con Entertainment Weekly su cosa aspettarsi dalla prima stagione, senza però fare troppi spoiler.