Cosa sono le terre rare e perché sono sempre più strategiche nella geopolitica della tecnologia

Leun gruppo di 17 elementi chimici che includono lantanidi, attinidi e lo scandio.elementi molto importantiproduzione di molte tecnologie, tra cui quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile come i pannelli fotovoltaici e solari. Tuttavia, la lavorazione dellepuò avere un impatto significativo sull’ambiente e sulla salute umana. Se ne è parlato moltissimo nell’ultimo periodo, proprio– consapevoli del loro valore – i Paesi in cui questi elementipiù presenti stanno cercando di limitare le loro esportazioni. Cina, India, Argentina, Russia, Vietnam e Kazakistan hanno deciso di alzare le tasse sulle esportazioni, mentre il resto del mondo – che da queste esportazioni sembra dipendere – si trova in un momento di difficoltà, dovuto proprio all’imprevedibile evoluzione di questo mercato così specifico.