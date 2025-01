Lanazione.it - Calcio Uisp: Bar Picchi frena a Pallerone, così il Comano si stacca

La Spezia, 17 gennaio 2025 – Se non ci fosse da recuperare fra pochi giorni la seconda giornata, quella appena andata in archivio, la tredicesima di andata, sarebbe l'ultima della fase ascendente del campionato calcistico a 7 curato dalla Legadella Spezia e della Val di Magra. Delle squadre nella parte alta della classifica della Serie A, rallenta soltanto Leta Scp,ta da Saja, mentre in vetta resta Avosa seguita ad un punto dalla Locanda Alinò. Non perde colpi il Veppo, leader della Serie B dove spicca il poker di Staghezza nel Delta del Caprio. Infine, in Serie C, con il big match trae Barfinito in parità, ilresta solo in testa grazie al successo esterno sul Dlf Aston Birra. SERIE A Risultati: Locanda Alinò-Levanto 4-0 per rinuncia, Sesta Godano-Aurora Ponteggi 3-8 (Visigalli E.