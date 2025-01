Thesocialpost.it - Assistenza sanitaria, cambia tutto. Medici di base, pediatri e Cup: le novità per i cittadini. Come e quando

Leggi su Thesocialpost.it

Dal punto di vista dell’in Italia si sta per verificare una vera e propria rivoluzione, anche se inon sembrano ancora delconsci e informati dicambieranno le cose. Are profondamente sarà la nostraprimaria, ovvero quella territoriale che oggi riceviamo dal medico di, daidi famiglia, dalla guardia medica e dagli altri servizi delle Asl. Lasarà incentrata sull’istituzione dell “Case della Comunità”: entro la metà del 2026, infatti, in Italia ne saranno attivate circa un migliaio suil territorio nazionale. Ma cosa sono esattamente le Case della Comunità? Quali funzioni svolgono? Quali servizi offriranno ai? In quale rapporto stanno con gli ambulatori deidio gli ospedali? Da chi si andrà per ricevere l’disi accederà alle Case della Comunità? A che punto è il loro sviluppo? In questo articolo, grazie alla guida realizzata da Altroconsumo, daremo una risposta a tutte queste domande.