Vespa 946 Snake: eleganza glaciale

svela946, una nuova rivisitazione in edizione limitata del modello iconico che incarna l'essenza dell'inverno e amplifica il progetto lifestyle empty space dedicato alla stagione invernale. Con un design ispirato ai paesaggi ghiacciati e alla bellezza eterea della stagione,946si distingue per la sua livrea azzurra iridescente dalle sfumature sui toni del ghiaccio che richiama la purezza e la forza di un paesaggio innevato. A questa armoniosa fusione die scenariosi aggiunge l'ispirazione del serpente, che trova espressione nelle manopole e nella sella, modellate per richiamare la morbida texture della pelle dell'animale. Il serpente cromato, presente sia sul tappo del serbatoio che sul parafango, completa un'opera di stile che unisce forza, grazia e originalità.