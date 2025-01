Puntomagazine.it - San Gennaro Vesuviano: Carabinieri sorprendono 2 persone con 3 chili di esplosivo micidiale, arrestati

Due giovania Sanper possesso di ordigni artigianali: sequestrati esplosivi pericolosiSono le 20 e idella stazione di Carbonare di Nola – impegnati in un controllo straordinario del territorio – stanno percorrendo la cittadina di Sanquando notano duea via di Sarno che stanno rovistando all’interno del cofano di un’auto.E’ una fiat 500 x ed è di uno dei 2. Sembra tutto normale ma ivogliono approfondire la vicenda e si accertano di cosa ci fosse all’interno del bagagliaio.Nel cofano due ordigni di grosse dimensioni artigianali e assolutamente illegali.Sul posto è stato necessario l’intervento del nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli che hanno messo in sicurezza l’area e hanno sequestrato le bombe artigianali.