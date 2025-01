Davidemaggio.it - Papa Francesco a Che Tempo Che Fa

L’anno inizia nel migliore dei modi per CheChe Fa. La ripresa dello show di Fabio Fazio, dopo la pausa natalizia, potrà contare non solo sull’ospitata di Cecilia Sala ma anche e soprattutto sulla presenza di.Sua Santità tornerà sul Nove ad un anno circa di distanza dall’ultimo incontro virtuale con Fabio Fazio. E’ lo stesso conduttore sui social ad annunciare la notizia. L’appuntamento è per domenica prossima, 19 gennaio 2025, a partire dalle 20 sull’ammiraglia di Warner Bros. Discovery.Di oggi, peraltro, la notizia di una caduta diche avrebbe riportato una contusione all’avambraccio destro. Nessuna frattura però.a CheChe Fa Davide Maggio.