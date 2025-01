Oasport.it - Pallamano: Italia-Algeria, gli azzurri possono compiere un passo storico ai Mondiali 2025

Ancora poche ore e poi sarà di nuovo il campo a parlare in questidiche sono già iniziati con tantissimi gol e tantissime emozioni per la nazionalena allenata dal dt Riccardo Trillini.Dopo aver battuto brillantemente la Tunisia con il punteggio di 32-25, glitornano in campo a Herning per sfidare l’, in un match valido per la seconda giornata del Girone B del Preliminary Round, con vista sulla qualificazione certa al successivo Main Round.Si, perché se Parisini e soci dovessero mandare al tappeto la seconda rappresentante africana che si pone sul loro cammino sarebbero certi della qualificazione al secondo step del torneo iridato ottenendo di fatto la sicurezza di giocarsi un piazzamento fra il 9° e il 24° posto finale.I temi della partitaL’è certamente sulle ali dell’entusiasmo: un’euforia da maneggiare con cura, ma da mettere sul piatto come arma durante la partita.