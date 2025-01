Ilgiorno.it - Moschea di San Siro e i post su Facebook, l’associazione si difende: “Sarà un polo culturale”. Ma i residenti sono preoccupati

Milano, 16 gennaio 2025 – Un corridoio a cielo aperto conduce a un capannone, ex autorimessa inutilizzata da anni che ora è un’area di cantiere. Fuori, sulla strada, ieri mattina c’erano due grosse strutture metalliche. Poco dopo le 12.30 è intervenuta la polizia locale per la segnalazione di “ostacoli”. Sistemati lì, hanno spiegato due uomini, che poi hanno rimosso quei blocchi, per evitare in maniera fai-da-te la sosta di auto. E di conseguenza per consentire il viavai di mezzi in quel cantiere. In via Gianicolo 8 per l’esattezza, in zona San, dove fervono i lavori per dare forma a una. “un centro”, risponde al telefono Abdul Ghani Altaji, delLa Misericordia che sta attuando il progetto. Il primo a segnalare la situazione è stato il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico, che ha presentato una richiesta di accesso agli atti “per verificare se esiste un titolo edilizio per la realizzazione di un luogo di culto”.