JDM: Japanese Drift Master, pubblicato il video di apertura in stile anime

Gaming Factory ha annunciato l’uscita di un nuovodiper il suo titolo, JDM:. Questomostra i personaggi del gioco e l’azione di corsa adrenalinica, portati in vita attraverso immagini chiaramente ispirate agli.La decisione di creare un’deriva dalle profonde ispirazioni culturali del gioco. JDM:ha deciso infatti di rendere omaggio all’iconica cultura automobilistica e alla scena deling giapponese, fondendo esperienze automobilistiche autentiche con un viaggio stilizzato e guidato dalla narrazione.Il formatonon solo amplifica l’atmosfera ad alta energia del gioco, ma si collega anche direttamente alla narrazione inmanga presentata all’interno del gioco. Unendo l’esteticaalle meccaniche di base del gioco, Gaming Factory invita i giocatori in un mondo in cui la guida di precisione e la ricca narrazione si scontrano.