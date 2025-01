Inzaghi infastidito | per l’Inter ora è un caso

Leggi su Sportface.it

L’allenatore delnon nasconde il proprio malcontento per quel che sta succedendo: la società nerazzurra deve risolvere subito il problemaLa sconfitta in Supercoppa è stata archiviata già dal. La squadra diè ripartita alla grande in campionato ed ora punta al sorpasso sul Napoli. I nerazzurri vogliono sfruttare il calendario difficile che attende Conte per mettere la freccia e riprendersi il primo posto in classifica.C’è però unche sta agitando le giornate alla Pinetina, tanto da provocare il malumore dello stesso tecnico piacentino. Simonevuole che la situazione sia risolta il prima possibile e non che si trascini per tutto il mese di gennaio. È il calciomercato a tenere banco e c’è un calciatore nella rosa delprotagonista delle notizie: Davide Frattesi.