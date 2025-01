Terzotemponapoli.com - Garics: ”Il Napoli sta facendo ciò che ognuno sperava, dopo un’annata deludente. Sull’operazione Kvara…”

: ”L’operazione Kvara oggi è molto intelligente, ragazzi che si legano alla città oggi sono sempre di meno, un po’ per volontà dei giocatori, un po’ per presidenti e procuratori”Nel corso di “Bordocampo – II Tempo”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’ex esterno died Atalanta Giorgy. Queste le sue parole:“Sicuramente ilstaciò cheed un mercato come quello estivo,in un cambio deciso. Si è superata però ogni aspettativa almeno fino ad oggi, lo stesso Conte prova a tenere i fari spenti, ma è palese come sia stato fatto un buon lavoro“.“Cessione Kvara? Non si può paragonare la sua cessione a quella di Hamsik. Marek è stato un pezzo di storia anche senza lo Scudetto, per quello che è riuscito a dare alla gente, alla città.