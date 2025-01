Ilgiorno.it - Da Schifano e Tàpies. A braccetto col MAXXI e il PAC di Milano

Il Museo d’Arte Contemporanea di Lissone accanto aldi Roma, al Madre di Napoli, alla Gam di Torino, al Museo del Novecento die al Mambo di Bologna. Da oggi la struttura espositiva di viale Elisa Ancona, nata nel 2000, è, assieme a questi nomi prestigiosi, uno dei tasselli che compongono l’Amaci, l’Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani. Si tratta di 26 musei in tutto, la crème delle istituzioni che si occupano di arte contemporanea lungo lo Stivale. A permettere questo passaggio è stato l’importante percorso di crescita e di consolidamento portato avanti dal Museo di Lissone nel corso degli anni. Il MAC, infatti, si legge nella motivazione espressa dal presidente di Amaci, Lorenzo Balbi, e dai direttori dei diversi musei associati, "si è distinto per il ruolo cruciale che svolge sul territorio e per l’impegno nel rafforzare il proprio posizionamento sia a livello nazionale che internazionale".