Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan: Rashford o Walker, bisogna scegliere, ma c’è un terzo nome

Le trattative con due big del calibro di Marcuse Kylehanno infiammato ildel, che adesso si trova ad uno snodo cruciale. I rossoneri hanno infatti un solo slot libero per calciatori extracomunitari e siccome i britannici rientrano in questa categoria, Furlani e Moncada sono obbligati a fare all-in solamente su uno dei due. Il primo, come spiegato anche da La Gazzetta dello Sport, risolverebbe i problemi offensivi della squadra di Conceiçao, mentre il secondo darebbe un’enorme mano in difesa, in particolare sulle corsie. E mentre l’affare con il Lipsia per Noah Okafor si interrompe per presunti problemi fisici riscontrati dal club tedesco durante le visite mediche, il Diavolo irrompe in un’altra trattativa, quella che porta a Cyril Ngonge del Napoli, come riportato da Tuttomercatoweb.