Calcio Femminile, la Coppa Italia. Le neroverdi fanno visita all’Inter. Sfida proibitiva contro l’ex Piovani

SASSUOLOEntra nella fase che vale tutto, ladi, e il Sassuolo si ‘veste da sera’ per affrontare, all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano, l’Inter delGianpieroper la gara di andata dei quarti di finale della. Impegno tutt’altro che semplice – l’Inter in campionato è seconda in classifica, e ha già battuto il Sassuolo entrambe le volte che lo ha incrociato, l’ultima volta è successo giusto a metà dicembre scorso – rispetto al quale l’allenatore neroverde sottolinea come la sua squadra sia comunque decisa a dare battaglia. "Arriviamo alla gara con un’ottima forma, sia fisica che mentale. Per noi questa sarà una partita importante, ha grande valore essere ai quarti di finale di: per noi – ha detto Gian Loris Rossi, nella foto insieme a– questo è un periodo positivo, al quale vogliamo assolutamente dare continuità.