Gamberorosso.it - Altro che Veganuary. In Italia c'è un campionato interamente dedicato al maiale

Leggi su Gamberorosso.it

Gennaio è per molti sinonimo di cambiamento, buoni propositi e stile di vita più sano. Sarà forse per i pasti abbondanti delle festività natalizie, ma durante il primo mese dell’anno si è particolarmente motivati a provare a modificare le proprie abitudini alimentari, orientandosi verso diete leggere e, perché no, all’eliminazione di prodotti animali. Del resto con il, la “dieta dell’anno nuovo” è diventata una vera e propria sfida alla riduzione del consumo di carne. Un trend sentito ovunque, ma non in Veneto. A metà strada fra Castelfranco Veneto ed Asolo, la terza settimana di gennaio è infatti solo “Festa del Museto”. Si tratta del tradizionale insaccato tipico preparato con cotenna, muso e pochi altri ingredienti. Un simbolo della tradizione contadina celebrato a Riese Pio X, nel Trevigiano.