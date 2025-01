Oasport.it - Volley, tre trasferte per sigillare la qualificazione alla seconda fase per le squadre italiane in Champions League

Leggi su Oasport.it

Prosegue questa settimana l’avventura delle treimpegnate nellamaschile dicon un tris di impegni esterni con qualche insidia ma non impossibili. Perugia e Monza vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva che potrebbeil passaggio diretto ai quarti di finale, mentre Milano ha bisogno di una vittoria per continuare la rincorsa al primo posto nel girone che eviterebbe all’Allianz la disputa degli ottavi di finale.La partita più difficile (più per il gioco espresso dai brianzoli in questadi stagione che per la reale forza dell’avversario) spettaMint Monza che sarà di scena sul terreno dei greci dell’Olympiacos, allenati da Andrea Gardini. L’Allianz Milano affronta una sfida che qualche incognita la nasconde contro i belgi del Knack Roeselare, mentre la Sir Sicoma Monini Perugia, senza uno degli uomini più importanti, l’infortunato Oleh Plotnytskyi, sarà di scena cechi del Jihostroj ?eské Bud?jovice in una sfida che li vede nettamente favoriti.