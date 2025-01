Laspunta.it - Velletri, al teatro nuovo torna “O posto fisso”

Dopo il sold out della passata stagione,, a grande richiesta, l'esilarante commedia dialettale di Sara Ceracchi. Una modesta famiglia che vive di espedienti e piccoli furti vorrebbe uscire dalla povertà in cui versa. E tutto ciò avviene attraverso una lunga serie di equivoci, situazioni farsesche e spassosi fraintendimenti, dovuti pure al fatto che lo scapestrato capofamiglia rischierà di far danno proprio a quel lontano parente che si è proquale potenziale benefattore! La Compagnia "O Stegnarello" vi dà appuntamento a domenica 19 gennaio alle ore 18.30. 1h e 30m di risate garantite. Le musiche originali sono di Andrea Pace e Michele Di Filippo.