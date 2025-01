Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-01-2025 ore 17:10

dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno mediante un apertura di giornale secondo il Wall Street Journal che cita fonti arabe i leader the Factory ammazza la Gazza è d’accordo in linea di principio con i termini dell’accordo per il rilascio degli ostaggi del cuoco Intanto continua l’offensiva nella striscia per nautica Militare Italiana ha fatto sapere di aver lanciato Raid aerei su oltre 50 obiettivi colpendo gruppi operativi Diamante Giardi l’amica palestinese uno degli attacchi è venuto anche la notte avrebbe avuto come obiettivo un terrorista che operava in un ex scuola di Gaza City l’edificio scolastico funziona da Rifugio per gli sfollati di Gaza in media per Infinity riferiscono di almeno cinque morti nell’attacco il Cremlino avverte cauto ottimismo sulla tregua casa è necessaria per quando mi ha superato la soglia dei 3000 miliardi debito pubblico italiano a novembre per l’effetto della Princi delle disponibilità Liquide del tesoro la firma bankitalia secondo cui lo scorso novembre il delle amministrazioni pubbliche aumentato di 23,9 miliardi rispetto al mese precedente risultato pari a 3005,2 miliardi l’aumento di 7 quello delle disponibilità Liquide del tesoro e le ho bisogno delle amministrazioni pubbliche lo scorso novembre Le entrate tributarie contabilizzati nel bilancio dello Stato sono state pari a 51,7 miliardi in diminuzione dello 0,1% rispetto al corrispondente del 2023 e lo prende Giorgia Meloni oggi ad Abu Dhabi ha parlato dell’accordo tra Italia Albania ed Emirati Arabi firmato con il presidente del mirati Naomi Campbell Baby Dry ed è il primo ministro albanese Edi Rama per produzione di energia verde in Albania il trasporto in Italia sono personalmente orgogliosa ha detto meloni di questa iniziativa che mostra tangibilmente come nuove forme di Cooperazione possono essere costruite anche fra partner che può sembrare lontani almeno geograficamente un ambizioso progetto fra le due coste dell’Adriatico l’ha definito la premier nuova interconnessione energetica per produrre energia verde in Albania ed esportare arte in Italia chiusura l’ultima notizia Ho fatto convocare questa mattina l’incaricato d’affari del Venezuela per protestare con forza per la mancanza di informazioni sulla detenzione del cittadino italiano Alberto trentini e per contestare l’espulsione di diplomatici da Caracas scrive su X il ministro degli Esteri vicepremier Antonio tajani Italia continuate a chiedere al Venezuela di rispettare le leggi internazionali la volontà Democratica del suo popolo conclude il ministro era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa