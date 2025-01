Game-experience.it - Ubisoft, Tencent e la famiglia Guillemot vogliono creare una nuova impresa per rilanciare la società?

Ormai è chiaro chesi trovi ad un vero e proprio punto cruciale della sua storia, visto che versa in una situazione economica a dir poco complicata. Per questo motivo,e lastanno esplorando la possibilità diunabasata su asset selezionati dell’azienda, così dalasul mercato, aumentandone il valore.Almeno questo è quanto riportato da Bloomberg con un nuovo report, con la nota testata che ha precisato come questaazienda avrebbe un obiettivo duplice:sul mercato e garantire che imantengano un ruolo guida, mentreacquisirebbe maggiore controllo su alcune operazioni. Questa iniziativa rappresenta una delle varie opzioni strategiche che il publisher francese sta considerando per superare le difficoltà finanziarie e creative degli ultimi anni.