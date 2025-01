Ilrestodelcarlino.it - Terme di Castrocaro tutte in mano privata

è la fine di un’era. Da ieri le, per decenni fiore all’occhiello del paese del Campanone e volano dell’economia locale, sono private. In mattinata la Regione, la Provincia e il Comune die Terra del Sole hanno siglato la cessione delle ultime azioni ancora inpubblica. Titolare del diritto di proprietà è ora Longlife Formula Srl, la società di gestione già detentrice dell’86% delle quote, legata al gruppo Gvm Care & Research, il colosso della sanitàche fa capo all’imprenditore forlivese Ettore Sansavini. A ufficializzare il compimento dell’ultimo step del lungo processo di privatizzazione è stato un comunicato diramato congiuntamente dai tre enti locali, a firma dell’assessore regionale a turismo, commercio e sport Roberta Frisoni, del presidente della Provincia Enzo Lattuca e del sindaco del Comune termale Francesco Billi.