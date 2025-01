Amica.it - Scarpe da calcio: la tendenza inaspettata del 2025

Leggi su Amica.it

Le sneaker ispirate alledagiocano in attacco nel, affermandosi come i design più didell’anno. Le reference sono chiare e puntuali, rifacendosi ai modelli più iconici mai visti sui campi da gioco. Linee pulite e dettagli tecnici si mescolano con materiali premium e colori audaci, creando un’estetica che fonde funzionalità e stile. Dalle Speedcat di Puma, già avvistate ai piedi di svariate celebrity, alle versioni griffate di Prada. I brand scendono in campo fornendo la propria interpetazione per un trend che promette l’ovazione del pubblico.Soccer core 2.0: il ritorno delleda gioco come icone di stileIl mondo dello sport consolida la propria rilevanza nel mondo della moda.