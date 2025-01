Lanazione.it - Salute, a Firenze una “palestra” per allenare la memoria

, 15 gennaio 2025 - La? Si può. La cooperativa Nomos propone una “” per le capacità cerebrali: il corso Braintraining prevede esercizi di varia natura, che permettono di mantenere attive e allenate le funzioni mentali (mnestiche, linguistiche, di programmazione, attenzione, ragionamento) favorendo il fenomeno della neuroplasticità. Il corso, in partenza il 24 gennaio, prevede 11 incontri, il venerdì dalle 14.45 alle 16.45 nella sala Soci Coopin viale Talenti 86 a. Il primo incontro, di prova, è gratuito, i successivi sono a pagamento (per partecipare al primo appuntamento è necessario prenotarsi telefonando allo 0556510477). Nel corso degli incontri, viene fornito ai partecipanti ed ai familiari del materiale per rendere continuativo lo svolgimento degli esercizi e l’allenamento anche a casa, autonomamente e/o con l’ausilio del caregiver.