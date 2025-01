Risparmio, titoli di Stato esclusi dal calcolo dell’Isee

Leggi su Ildenaro.it

didaIsee novità importante. “Anche nell’azione politica la cura dei dettagli, magari in apparenza secondari ma in realtà importanti per i destinatari, spesso fa la differenza. Va in questa direzione la modifica delcon l’one deidie dei prodotti finanziari assistiti dalla garanzia dello, come ad esempio buoni fruttiferi postali e i libretti dipostale, fino ad un massimo di 50.000 euro. Il provvedimento firmato ieri dal primo ministro Giorgia Meloni tocca direttamente milioni di persone, piccoli risparmiatori che da subito potranno approfittare di tale agevolazione. L’altra novità importante, sempre contenuta nel medesimo Dpcm, riguarda i nuclei familiari composti da persone con disabilità o non autosufficienti, che d’ora in poi potranno escludere dal computo del reddito di ciascun componente i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.