Oh ma voi due… Grande Fratello Eva Grimaldi resta impietrita | li ha beccati sul fatto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non finiscono mai le sorprese nella casa del. Lo sa bene Eva. L’attrice, poco fa, è stata chiamata in confessionale, ma durante il tragitto si è imbattuta in una scena che l’ha lasciata. In un angolo della casa, un po’ isolato, proprio davanti alla porta rossa, due concorrenti, presi da una passione irrefrenabile, si stavano baciando. Una coppia non ufficiale del reality di Canale 5, due insospettabili. Eva, passando in quel momento, ovviamente non ha potuto fare a meno di notarli.L’imbarazzo è stato palpabile quando la coppia di amanti segreti si è voltata, accorgendosi di essere stata scoperta. A quel punto, i due hanno tentato di giustificarsi. “Stavamo ridendo”, ha detto lei. Mentre lui ha dichiarato: “Stavamo solo parlando. Hai visto male, non pensare a cose strane”.