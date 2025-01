Mistermovie.it - Mister Movie | Pechino Express 2025 Data Inizio, Streaming Puntate e Cast di “Fino al Tetto del Mondo”

Leggi su Mistermovie.it

Il conto alla rovescia è iniziato: a marzotorna, lo show d’avventura più seguito d’Italia, con il titolo suggestivo “aldel”. Prodotto da Banijay Italia per Sky Original, il programma condotto dal sempre brillante Costantino della Gherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru, promette di regalare emozioni uniche lungo un viaggio che attraverserà le meraviglie di tre paesi straordinari: Filippine, Thailandia e Nepal.Quando Inizia?Gli appassionati di avventure televisive dovranno segnare marzosul calendario. La nuova edizione sarà trasmessa in esclusiva su Sky e disponibile on-demand su NOW, assicurando un’esperienza di visione flessibile. Per non perdere neanche un episodio, è possibile attivare le notifiche su Sky o NOW, rimanendo così aggiornati sullaprecisa di lancio.