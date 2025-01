Sport.quotidiano.net - Le reazioni L’allenatore nerazzurro Pippo Inzaghi ha riconosciuto la grande prestazione della compagine apuana. "E’ la squadra che ci ha impensierito più di tutti»

L’onore ai vinti è arrivato nel dopo gara anche da(nella foto) che hale difficoltà incontrate dal Pisa. "Lo avevo detto alla vigilia che la Carrarese assieme alla Juve Stabia è una delle sorprese di questo campionato e in effetti è stata probabilmente lache ci hapiù diqua a Pisa. Nel primo tempo abbiamo rischiato grosso in avvio per una nostra disattenzione ma dopo laha meritato di passare in vantaggio e avrebbe potuto anche chiudere la partita con Tramoni. Nella ripresa nei primi quindici minuti non eravamo noi ma va anche ricordato che nel primo tempo i nostri attaccanti avevano pressato costantemente i loro difensori nella propria area costringendoli a lanciare sempre lungo in avanti. La nostra pressione era stata asfissiante ed era normale forse nella ripresa non ripartire nel modo giusto.