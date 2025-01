Iltempo.it - La piazza di Landini e la rivolta sociale, boom di attacchi alle forze dell'ordine

«Credo che sia arrivato il momento di una vera e propriaperché avanti così non si può andare. Non abbiamo altro strumento che non sia quello di chiederepersone di scendere incon noi e di battersi». Era il 6 novembre scorso quando il segretarioa Cgil Maurizio, a margine'assemblea nazionalee delegate e dei delegatia Cgil Milano, ha pronunciato queste frasi, di fronte a migliaia di persone. Il leader'associazione di categoria non si è fermato a queste affermazioni. È infatti andato oltre: «Siccome la politica non ci ascolta, non abbiamo un altro strumento che non sia quello di chiederepersone di scendere in, rinunciando a una giornata di stipendio per dire basta a questa situazione». Parole che nelle ore successive sono finite nel dimenticatoioa sinistra, facendo calare il silenzio di fronte «alla».