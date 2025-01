Inter-news.it - Inter-Bologna, stavolta il recupero di mercoledì è differente

completa la diciannovesima giornata, una decina di giorni dopo quando si sarebbe dovuta giocare. Stasera alle 20.45 ilpuò dire tanto sulla lotta per vincere la Serie A, ma non potrà essere decisivo come l’altra volta.SITUAZIONE CAMBIATA – L’affronta ilin undi Serie A disera. Vi dice qualcosa? Sì, purtroppo. Ossia la terribile giornata del 27 aprile 2022, quando l’orrore di Ionut Andrei Radu regalò, sostanzialmente, il titolo al Milan. Oggi si rigioca un, ma c’è qualcosa che è cambiato. Intanto la situazione di classifica: non è un duello, c’è l’Atalanta terzo incomodo che ieri ha pareggiato con la Juventus. E che nel weekend affronterà il Napoli di Antonio Conte, in testa alla classifica. Ecco: gli azzurri stasera non potranno essere né raggiunti né superati, in più c’è un altrocon la Fiorentina ancora non calendarizzato.