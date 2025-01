Biccy.it - Il grande flop di Ilary Blasi: “Ascolti terribili, ecco come ho reagito”

Leggi su Biccy.it

Laforza diè la sua spontaneità, per questo piace a molti e anche perché – a differenza di molte colleghe – non si prende mai sul serio. La conduttrice nella sua carriera televisiva ha collezionato tanti successi (le prime due edizioni del GF Vip e Le Iene), ma anche qualche programma meno riuscito e unche gli amanti del trash ricordano benissimo. In un’intervista rilasciata a BSMT,ha raccontatohaagli(qui i dati) di quell’allucinazione collettiva che è stato Star In The Star.. cos’è? Stupiti? Non ve lo aspettavate? #StarintheStar pic.twitter.com/3fFeBMEVhK— Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 16, 2021La Star nella Star è. Daniela Martani! Avevate intuito? #StarintheStar pic.twitter.com/7MzaTKf2C9— Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 30, 2021e ildi Star In The Star.