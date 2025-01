Ilprimatonazionale.it - Il figlio del secolo, la lezione di Mughini a Marinelli

Roma, 15 gen – Ildelcontinua a far discutere. L’ultima – se vogliamo pure divertente – diatriba sulla serie trasmessa in questi giorni da Sky vede protagonisti il pungente opinionista Giampieroe Luca, l’attore che sul set ha interpretato Benito Mussolini. La “devastante” esperienzaPer chi si fosse perso il prologo: nei giorni scorsi il quarantenne romano – che nel 2021 incarnò la figura di Diabolik – si è lasciato andare a un (patetico) sfogo durante la presentazione alla stampa di M. “Da antifascista quale sono, sospendere il giudizio per dieci ore al giorno per sette mesi è stato devastante dal punto di vista umano”. Così, come se non bastasse questo tormento esistenziale – probabilmente lenito all’accredito del compenso – il volto televisivo del Duce scuratiano ha raccontato che per interpretare lo stesso statista romagnolo ha passato grane pure nel focolare di casa.