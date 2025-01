Lanazione.it - Il comitato Sava alla politica: “Muore il territorio incapace di opere”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 15 gennaio 2025 – Da Bruxelles e’ nuovamente tornato Matteo Galli, il presidente delimpegnato da tre anni per chiedere Medio Etruria a vantaggio di tutte le province coinvolte. Ad attenderlo in Sala dei Grandi - oltre ai suoi collaboratori Stefano Chiassai , Laura Stanganini e Antonio Tremori - ci saranno i consiglieri comunali e provinciali convocati ad un confronto congiunto proprio domani, giovedì 16 gennaio alle 15, nel luogo più rappresentativo delle vte. Difrontestoria dei grandi aretini affrescati dal De Carolis. Il segretario Domenico Alberti ringrazia in modo trasversale i consiglieri Valentina Vaccari, Andrea Gallorini, Cinzia Santoni, Simon Pietro Palazzo, Meri Stella Cornacchini, Piero Perticai, Carla Borri, Paolo Brandi, Ilaria Pugi e Francesco Lucacci per la disponibilità ad approfondire i contenuti tecnici di Medio Etruria.