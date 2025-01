Liberoquotidiano.it - Giuseppe Catalfo e il “Metodo Psylogy”, ecco come donare senso e pienezza a chi soffre di malesseri psicologici

- Catania, 15 gennaio 2025. La lotta contro lo stigma della follia non è ancora finita: dopo la chiusura dei manicomi negli anni Settanta, promossa da Franco Basaglia, oggi è tempo di contrastare le tendenze a idolatrare la classificazione nosografica dei disturbi mentali, oltre che l'uso indiscriminato degli psicofarmaci. Su questa filosofia è nato, ed è già attivo da tempo, un innovativo Centro, con sedi a Catania e provincia:, il suo nome, che opera anche online (www..it): "Trattiamo i nostri pazienti con il cuore -spiega lo psichiatra e psicoterapeuta, fondatore del Centro. Cura deriva dalla parola cuore: la relazione interumana empatica è la prima medicina per contrastare l'angoscia che travolge chi. Se, nell'agire medico e psicologico, non c'è amore, non si arriva a conoscere il paziente nella sua alterità (dotata di).