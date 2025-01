Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 15 gennaio 2025 su Rai 3

Chi?, ledel 15su Rai 3Questa sera – mercoledì 15– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: Don Vergari è stato sentito in commissione parlamentare di inchiesta e ha rilasciato dichiarazioni inedite. Federica Sciarelli ne discute con Pietro Orlandi in diretta.Per la morte di Pierina Paganelli è indagato il vicino di casa, Louis, che aveva una relazione con Manuela, la nuora di Pierina. Al centro delle indagini le immaginitelecamerafarmacia situata a poca distanza dal palazzo in cui abitavano: è lui l’uomo ripreso pochi minuti dopo l’omicidio? “Chi?” propone uno studio fatto sui frame delle telecamere da Daniel Auber, l’esperto di effetti speciali che vive e lavora a Los Angeles.