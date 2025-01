Ilgiorno.it - C’è posto per assumere sei guardie giurate motivate

Piccola azienda del settore servizi di sicurezza e vigilanza di Lissone cerca 3. Le nuove risorse saranno inserite nel team di vigilanza armata, con mansioni di piantonamento e pattugliamento dopo aver espletato la relativa formazione fatta dall’azienda e l’iter per il conseguimento del porto d’armi. Non è richiesta alcuna esperienza ma è indispensabile la passione e la volontà di seguire l’iter per diventare guardia giurata, disponibilità a lavorare su turni anche festivi, patente B e automuniti, diploma di maturità, inglese scolastico, precisione, attenzione e riservatezza. Si offre contratto indeterminato/determinato. Benefit ticket pasto. Cv a [email protected] , rif. 4JAN252/2.1. La stessa azienda cerca inoltre 3particolariper servizi di sicurezza, pattugliamento, piantonamento, scorta e trasporto valori.