Capodanno a Milano, salgono ad otto le vittime delle violenze di gruppo: la strategia del rituale islamico

Sono salite a 8 le denunce presentate agli inquirenti per le molestie del 31 dicembre in Piazza Duomo a. Che per gli inquirenti si configurano con sempre maggiore certezza nell’ambito del taharrush gamea: un’espressione della lingua araba usata per indicare un’aggressione sessuale collettiva. Un ‘fenomeno’ orrendo, umiliazione e ferita per le donne. Il fascicolo è aperto contro ignoti ma le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza puntate sulla piazza e in Galleria non sembrano lasciare dubbi sulla natura dell’aggressione subita.Stupri di piazza Duomo: si indaga nell’ambito del “tahrrush gamea”,Ore di filmati sono, da giorni, al vaglio della polizia diche, coordinata dalla procura, sta cercando di dare un volto alle, almeno, e agli aggressori.