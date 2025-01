Oasport.it - Biathlon. Per Franziska Preuss è imperativo cancellare il passaggio a vuoto di Oberhof, pena vedere riaperta la Coppa del Mondo

Nemo propheta in patria, riportano in maniera concorde tutti i quattro evangelisti citando Gesù Cristo. Si rinfranchi, quindi,, reduce dal primodell’inverno. La tedesca, sempre classificatasi fra le prime cinque nel mese di dicembre, ha incassato una scialba tappa di, nella quale ha marcato solamente 34 punti.Così, la solida transalpina Lou Jeanmonnot, ha recuperato in un battibaleno quasi la metà del distacco accumulato prima di Natale, riportandosi a -116. Viceversa, Elvira Öberg non ha approfittato appieno della situazione, restando a -159 da un’avversaria che ha fatto cilecca.Si fa però in fretta a dire “Germania”. Per, bavarese e non prussiana (indipendentemente dalle assonanze nel nostro idioma), la tappa di casa sarà a tutti gli effetti quella di Ruhpolding, località situata in un Land totalmente diverso dalla Turingia per storia, lingua (provate a usare il dialetto della Baviera al di fuori della stessa) e soprattutto cultura.