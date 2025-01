Thesocialpost.it - Bambino di 6 anni investito all’uscita da scuola da un pirata: gravissimo. È caccia all’uomo

Un grave episodio ha scosso il pomeriggio di martedì 14 gennaio a Cervaro, vicino Frosinone, dove undi 6è statoda un’auto mentre si trovava nei pressi dellaelementare. L’automobilistasi è dato alla fuga senza prestare soccorso, lasciando il piccolo ferito sull’asfalto.Leggi anche: Pavia, bimbo di 4da un’auto: è in gravissime condizioniL’incidenteL’episodio è avvenuto poco dopo le 17, all’altezza dell’incrocio tra corso della Repubblica e via Marconi. Ilstava salendo sull’auto parcheggiata dalla madre lungo la strada quando è stato travolto. Subito dopo l’impatto, è stato allertato il 118, che ha inviato sul posto un’eliambulanza da Roma per trasportare ilall’ospedale Bambin Gesù.Indagini in corsoI carabinieri stanno lavorando per identificare il responsabile, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la rete urbana.