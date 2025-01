Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Martedì 14 Gennaio 2025. Uomini e Donne leader con +131K (dal 23.7 al 24.54%)

Nella serata di ieri,142024, su Rai1 con lal’esordio della fiction Blackout 2 –Le Verità Nascoste ha interessato 3.253.000 spettatori pari al 17.05% di share, nel primo episodio, e 2.632.000 spettatori pari al 18.93% nel secondo episodio. Su Canale5 il secondo appuntamento con Amore e Vendetta – Zorro conquista 1.523.000 spettatori con uno share del 10.35%. Su Rai2 Ma. Diamoci del Tour! in Europa intrattiene 924.000 spettatori pari al 5.05% (presentazione di 13 minuti: 548.000 – 2.56%, Buonanotte: 720.000 – 5.32%). Su Italia1 Mechanic: Resurrection incolla davanti al video 1.568.000 spettatori (8.59%). Su Rai3 il film spagnolo, con Penelope Cruz, Tutto in un giorno segna 543.000 spettatori e il 2.86%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabiancaizza un a.m. di 819.