A scuola senza cellulare Il liceo artistico apripista | Basta con le distrazioni

di Gaia PapiAREZZOHanno l’aspetto degli armadietti porta valori degli uffici postali. In quelli che hanno fatto la loro comparsa alPiero della Francesca, annesso al Convitto nazionale, gli studenti dovranno depositare i propri cellulari. Da lunedì i 1300 liceali al loro ingresso adovranno collocare ilnel proprio scomparto e ritirarlo solo a fine mattinata, vietato farlo a ricreazione o al cambio d’ora, pena sanzioni disciplinari, così come da regolamento. Un regolamento che il dirigente Luciano Tagliaferri ha distribuito aper spiegare l’intento della scelta. "Partendo dalla direttiva del ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che vieta il, ne è seguita una mia riflessione. La mia è stata una scelta fatta per favorire la concentrazione e l’apprendimento degli studenti durante le attività didattiche.