Troppi ubriachi a bordo. Ryanair chiede all’Ue un tetto al consumo di alcolici negli aeroporti

ha chiesto all’Unione europea di imporre un limite aldida parte dei passeggerieuropei. Lo scrive il Financial Times secondo cui la decisione della compagnia è stata presa per mettere un freno ai comportamenti potenzialmente dannosi in volo. Per, ilmassimo di drink consentiti dovrebbe essere di due, si legge nel comunicato. «Le compagnie aeree già limitano le vendite di alcol a. Tuttavia, specialmente durante i ritardi sui voli,i passeggeri possono beresenza alcuna limitazione. Non capiamo – spiega il portavoce – per quale motivo glinon limitino i consumi a due bevande alcoliche, utilizzando le carte di imbarco nella stessa maniera con cui lo fanno per l’uso del duty free. Ne risulterebbero comportamenti più sani e sicuri ae un’esperienza di volo più sicura per passeggeri equipaggi in Europa».