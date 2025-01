Tre arresti a Montalto per droga e furti | il plauso del Sindaco ai carabinieri

Leggi su Ilfaroonline.it

di Castro, 14 gennaio 2025 –di Castro, dove militari hanno tratto in arresto tre cittadini tunisini, uno accusato di furto e due di detenzione ai fini di spaccio.“A nome dell’amministrazione comunale esprimo i più profondi ringraziamenti aidella stazione didi Castro per le operazioni di prevenzione e sicurezza condotte sul finire del 2024”. Così ildi, Emanuela Socciarelli, plaude alla notizia dei dei treeffettuati in città tra il 24 e il 30 dicembre.“Anche durante le festività natalizie – prosegue Socciarelli – ihanno presidiato il territorio comunale, garantendo la sicurezza all’interno della nostra comunità. Stando a quanto si apprende, uno degli arrestati avrebbe minacciato gli agenti con un coltello, fatto gravissimo che condanniamo e per il quale esprimiamo piena solidarietà agli uomini dell’Arma.