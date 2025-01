Ilrestodelcarlino.it - Scaduto il contratto della casetta. Il distributore dell’acqua chiude

Ha cessato la distribuzione la ‘’ di Sant’Agata. Ilera stato collocato in via Circondaria Est, di fronte al supermercato Coop ed era gestito da una ditta privata. Alla fine dell’anno èildi utilizzo, stipulato tra Sorgea ed i Comuni di Sant’Agata, Crevalcore e Ravarino, ma non è stato rinnovato. "A seguitoscadenza naturale del– fanno sapere in una nota i Comuni interessati –, si comunica che, essendo mutate le condizioni contrattuali per il rinnovo delstesso, il servizio non risulta più economicamente sostenibile. Prossimamente, quindi, verranno prese in considerazione delle soluzioni alternative per l’erogazione del servizio". Sul sito internet del Comune di Sant’Agata è possibile trovare il modulo per ottenere il rimborso delle tessere.