Oasport.it - Quando giocano gli italiani domani agli Australian Open (15 gennaio): orari esatti, ordine di gioco, tv

Leggi su Oasport.it

, mercoledì 15, sarà protagonista un solo italiano sui campi di Melbourne dell’edizione 2025 degli. Si tratta di Francesco Passaro che ha vissuto finora un avventura nella terra dei canguri decisamente particolare. Un day-4 dello Slam aussie in cui saranno i secondi turni a entrare in.Passaro, infatti, non è entrato in tabellone dalla porta principale come si suol dire. L’umbro, per questioni di classifica, ha affrontato le qualificazioni e la sua avventura si era chiusa con una sconfitta nel turno decisivo per il pass. Nel sorteggio dei lucky loser, la fortuna è stata dalla sua parte e la dea bendata è stata compagna di viaggio anche per altri motivo.Francesco poteva essere parte del main draw solo in caso di defezione dell’ultimo momento di un tennista in tabellone.