Ilgiorno.it - Oltre un milione per la Manzoni. Dal Pnrr i soldi non arrivano e il Comune ci pensa da solo

Nientedalper rifare la scuola, ilprovvede dae investe 1,3 milioni per tetto e facciate dell’istituto più vecchio della città con i suoi90 anni di vita. Sì al progetto di fattibilità, la pratica a Cernusco è ormai sul binario giusto. Il restyling dell’elementare è fra i più attesi in città, era stato inserito in una ampia tranche di aggiornamenti dedicato a bambini e ragazzi - dalla nuova illuminazione alle materne di via Mosè Bianchi e via Dante, all’ampliamento e il restyling del nido in via don Milani -, ma per quest’ultimo dossier i fondi da Roma non sono arrivati. Da qui la scelta di andare avanti lo stesso. L’obiettivo, "offrire ambienti sempre più confortevoli e al passo con i tempi" resta lo stesso. Nuova vita dunque in arrivo per l’edificio storico anni Trenta in pieno centro che ospita 25 aule, 24 delle quali occupate da 550 alunni, più una biblioteca, uno spazio informatica, uno dedicato all’inclusione, la mensa e un saloncino.