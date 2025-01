Ilrestodelcarlino.it - "Manca un progetto complessivo di sviluppo di Brisighella e un luogo per i giovani"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Comune dilancia tre progetti che definisce chiave per il futuro del Borgo: riqualificazione dell’area mercatale, ripristino del campo sportivo ed efficientamento energetico della scuola primaria di. Tutto quasi perfetto se non fosse che negli ultimi anni sono state “rovesciate” sui Comuni quantità ingenti di risorse che però l’Amministrazione Pederzoli non è stata in grado di mettere a terra. Inizia così il j’accuse del circolo Pdche parla di piscina delle terme e teatro ‘Pedrini’. Poi l’attacco: "Non sappiamo se sia incapacità politico/amministrativa onza di volontà, ma non vediamo undidima solo progetti scollegati, in alcuni casi anche sbagliati concettualmente. Ha senso investire soldi pubblici in aree dove il fiume fuoriesce praticamente a ogni piena? L’amministrazione Pederzoli, dopo l’alluvione di maggio 2023, ha già costruito un muretto di protezione per i campi da tennis nell’area sportiva, che però non è servito a molto.