Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 14 gennaio

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di14ARIETE Luna passa in Leone, chiaro segnale di fortuna anche in amore, ma le persone sposate devono avere ancora un po' di pazienza e aspettare Mercurio nuovamente positivo, questa è una Luna intelligente, costruttiva e molto scaltra, potete riprendere subito in mano le situazioni complicate nella sfera lavorativa ed economica. Rispondete al richiamo della passione, riprendete le lezioni di piano, ultimamente trascurate. TORO Mercurio in Capricorno fino al 28, prezioso aiuto non solo per il lavoro e le finanze ma anche per affari domestici. Luna passata in aspetto severo, Leone, chiama verso la famiglia e le persone che ne fanno parte, questa volta però la controversia non riguarda le finanze.